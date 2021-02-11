Bakan Akar: "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü tehdit ve tehlikelerin sadece niceliği değil, niteliği de değişti."
11.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:53
Bakan Akar: "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü tehdit ve tehlikelerin sadece niceliği değil, niteliği de değişti.
Bakan Akar: "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü tehdit ve tehlikelerin sadece niceliği değil, niteliği de değişti."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım