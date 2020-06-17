Bahreyn'de Formula 1 pistinde mezuniyet töreni
Covid-19 salgınına yönelik dünya genelinde birçok önlem alınırken bir bucuk milyon nüfuslu Bahreyn'de bir okul, öğrencilerinin mezuniyet törenini havai fişek eşliğinde ülkenin Formula 1 pistinde gerçekleştirdi.
17.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:30
Covid-19 salgınına yönelik dünya genelinde birçok önlem alınırken bir bucuk milyon nüfuslu Bahreyn'de bir okul, öğrencilerinin mezuniyet törenini havai fişek eşliğinde ülkenin Formula 1 pistinde gerçekleştirdi. View on euronews
Kaynak: Euronews.com