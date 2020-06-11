Bahreyn'de Formula 1 pistinde mezuniyet töreni Covid-19 salgınına yönelik dünya genelinde birçok önlem alınırken bir bucuk milyon nüfuslu Bahreyn'de bir okul, öğrencilerinin mezuniyet törenini havai fişek eşliğinde ülkenin Formula 1 pistinde gerçekleştirdi.

Covid-19 salgınına yönelik dünya genelinde birçok önlem alınırken bir bucuk milyon nüfuslu Bahreyn'de bir okul, öğrencilerinin mezuniyet törenini havai fişek eşliğinde ülkenin Formula 1 pistinde gerçekleştirdi. View on euronews Kaynak: Euronews.com