Bahreyn de Batı Sahra'da konsolosluk açmaya hazırlanıyor
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Bahreyn de Batı Sahra'da konsolosluk açmaya hazırlanıyor

27.11.2020 00:35 | Son Güncelleme: 27.11.2020 00:38
Bahreyn de Batı Sahra'da konsolosluk açmaya hazırlanıyor

Bahreyn'in Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığın yaşandığı Batı Sahra'da konsolosluk açmayı planladığı belirtildi.

Bahreyn'in Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığın yaşandığı Batı Sahra'da konsolosluk açmayı planladığı belirtildi.

Fas Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin, Faslı mevkidaşı 6. Muhammed'i telefonla aradığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Bahreyn Kralı görüşmede, Batı Sahra'nın El-Uyun kentinde konsolosluk açmak istediklerini Kral 6. Muhammed'e iletti ve iki ülke dışişleri bakanlıklarının, gerekli düzenlemeleri yapmak için irtibata geçeceğini kaydetti.

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Bahreyn Kralı, Gergarat tampon bölgesinde insani ve ticari hareketliliği güvence altına almak için Fas Kralı'nın aldığı kararları övdü.

Kral 6. Muhammed ise iki ülke arasındaki dayanışmayı yansıtan bu önemli karardan ve Bahreyn'in, Fas Krallığının toprak bütünlüğünü destekleyen sağlam duruşundan ötürü Kral Al Halife'ye teşekkür etti.

Bahreyn'le birlikte Batı Sahra'da konsolosluk açan Arap ülkesi sayısı 3'e, konsoslosluk açan ülke sayısı da 19'a yükselmiş olacak.

Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 27 Ekim'de Zambiya ve Esvatini'nin Uyun'da konsolosluk açması münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Uyun'da 8 ve Ed-Dahle'de 7 olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülkelerin toplam sayısının 15'e ulaştığını duyurmuştu. BAE'nin, 4 Kasım'da Uyun kentinde konsolosluk açması, Ürdün'ün 20 Kasım, Haiti'nin de 25 Kasım'da konsolosluk açma yönündeki niyetlerini iletmesinin ardından bu sayı 18'e yükselmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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