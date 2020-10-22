Bahçesaray'da 50 yıllık su sorunu çözülüyor

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Kartal mahallesinde, 50 yıldır yaşanan su sorunu Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucu gideriliyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Kartal mahallesinde, 50 yıldır yaşanan su sorunu Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucu gideriliyor.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, kırsal mahallelere içme suyu ve alt yapı hizmetlerinin götürülmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, Bahçesaray ilçesinde ünlü şair Feqiye Teyran'ın türbesinin de bulunduğu ve her yıl binlerce kişinin ziyarette bulunduğu Kartal mahallesinde yaşanan içme suyu sıkıntısının giderilmesi için çalışma başlattı.

Zorlu coğrafyaya rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan mahalleye 5 bin 500 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı çekiyor.

Çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemede bulunan VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, ilgililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Kaplan, Kaymakam Muhammet Öztabak ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

50 yıldır su sıkıntısı yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Açıklamada, söz konusu mahalleye bir hafta sonra içme suyunun verilmesinin planlandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu