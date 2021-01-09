Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu

Bahçelievler'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Zafer Mahallesi'ndeki bir eve giden ekipler, arama yaptı. Aramada, 180 gram bonzai, 201 gram eroin, 2 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Evde bulanan 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı