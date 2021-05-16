Bahçelievler'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası verildi

Bahçelievler'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek parkta piknik yapan ve polise mukavemette bulunan 4 kişiye, 13 bin 876 TL para cezası kesildi.