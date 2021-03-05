Bahaş Holding, Gaziosmanpaşa'daki ada bazlı kentsel dönüşüm projesinde sona yaklaştı

Bahaş Holding, Gaziosmanpaşa'daki ada bazlı kentsel dönüşüm projesinin 200 milyon lira yatırım bedelli ilk etabında sona yaklaştı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, şirket, 2021'in ilk günlerinde başlattığı kentsel dönüşüm atağını soluksuz sürdürüyor.

Bu yıl 500 konutun dönüşümüne başlamayı hedefleyen holding, Gaziosmanpaşa'da 70 dönüm arazi üzerinde gerçekleştirdiği GOP Plevne Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabını hızla olgunlaştırdı.

Üç etap halinde inşa edilen, ilk etabı 200 milyon liralık yatırımla 2 blok halinde yükselen 400 konut, 42 ofis ve 40 ticari alandan oluşan projenin satışında da aynı hızla ilerleme sağlandı. 4 ay sonra teslimlerin başlayacağı ilk etabın yüzde 80'inin satışı tamamlandı. 60 metrekareden 200 metrekareye kadar değişen büyüklükte 4 farklı daire tipine sahip projede fiyatlar, 600 bin lira ile 2,4 milyon lira arasında değişiyor.

"Hızlı bir şekilde diğer etapların inşaatına başlayacağız"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, kentsel dönüşüm projelerinde markalaştıklarını belirterek, bu alandaki projelerini hızla olgunlaştırmaya başladıklarını bildirdi.

İstanbul'un ilk ada bazlı kentsel dönüşüm projesini Gaziosmanpaşa'da hayata geçirdiklerini kaydeden Bahadır, şu açıklamalarda bulundu:

"İlk etabın inşaat çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Daha teslim aşamasına geçmeden bu etabın satışının yüzde 80'ini tamamladık. 3 etaptan oluşan projemiz, TEM'e sadece 300 metre uzaklıktaki merkezi konumu, içerisinde yer alan AVM ve geniş çarşı alanı ile bölgede başlattığı hızlı dönüşümle yatırımcılardan ciddi bir talep görüyor. İlk etabın inşaat çalışmalarını tamamladıktan sonra hızla diğer etapların inşaat aşamasına geçmeyi planlıyoruz."

Ulaşımı kolay ve merkezi konumda

Açıklamada verilen bilgilere göre, merkezi lokasyona sahip GOP Plevne Kentsel Dönüşüm Projesi, Kazım Karabekir Metro İstasyonu'nun hemen yanında kalıyor.

Bölgede çok önemli hastanelere yakınlığıyla konumlanan proje, TEM'e 300 metre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 10 dakika, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsüne 7 dakika, İstanbul Havalimanı'na 15 dakika, Venezia ve Vialand'a 12 dakika uzaklıkta bulunuyor.

Proje, alışveriş merkezi ve geniş bir çarşı bölümü de yer alıyor. Ayrıca 1.200 metrekarelik bir alana sahip yürüyüş yolu, sauna, fitness salonu, kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, kapalı otopark, 7 gün 24 saat güvenlik imkanı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan