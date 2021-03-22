Baharın müjdecisi Nevruz Eyüpsultan'da coşkuyla kutlandı
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Baharın müjdecisi Nevruz Eyüpsultan'da coşkuyla kutlandı

22.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:51
Baharın müjdecisi Nevruz Eyüpsultan'da coşkuyla kutlandı

Eyüpsultan Belediyesi baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'u kutladı.

Eyüpsultan Belediyesi baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'u kutladı.

E"Bahara Merhaba" isimli Nevruz programı, Karadolap Bilgi Evi'nin yanında bulunan alanda gerçekleşti. Programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve çok sayıda Eyüpsultanlı vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda kürsüye gelerek bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken, Nevruz'un baharın gelişinin müjdecisi olduğunu vurgu yaparak başladığı konuşmasında, "Artık bahar geliyor. Nevruz 3 bin yıllık bir gelenek. Dünya mirası olarak kabul edildi. Yıllar yılı bu geleneği devam ettiren bütün geçmişlerin ruhları şad olsun. Bundan sonra da bu güzel geleneklerimizi devam ettireceğiz. Nevruzunuz kutlu olsun" dedi.

(İHA)

Baharın müjdecisi Nevruz Eyüpsultan'da coşkuyla kutlandı
Baharın müjdecisi Nevruz Eyüpsultan'da coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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