Bahar Candan: Yorucu ve heyecan doluydu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı.

Sevgilisi ile birlikte geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü mağazalardan saatlerce alışveriş yapan ünlü fenomen, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı.& ;

'ÇOK YORUCUYDU'

Candan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün nasıl geçtiğini soran muhabirlere "14 Şubat benim için yorucu ve heyecan doluydu." şeklinde cevap verdi.

Candan'ın manidar cevabı şaşkınlık yarattı.



Kaynak: Snob Magazin