Bağlar'da Kovid-19 tedbirleri Bağlar Belediyesi yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.

Bağlar Belediyesi yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, beraberinde belediye ekipleri ile Şeyh Şamil ve Selahattin Eyyubi mahallelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak gerçekleşen ziyaretlerde konuşan Beyoğlu, "Diyarbakır'da maalesef son günlerde vaka sayısında belli bir artış var. Ülkemizin başarıyla bu aşamaya kadar getirdiği mücadeleye yazık etmeyelim. Yeniden başa dönmeyelim. Sağlığımızı korumak bizim elimizde. Fiziki mesafe ve maske kuralına uymanızı rica ediyoruz. Yeni normal hayat düzeninde bunlara daha çok dikkat etmek zorundayız." dedi.

Kaynak: AA