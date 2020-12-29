Bağlar Belediyesinin parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışması sürüyor

Bağlar Belediyesi, ilçe genelinde parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlar Belediyesince, ilçe genelinde kaldırım yenileme ve 19 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi, yaşam alanlarını güzel bir görüntüye kavuşturuldu.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Bizim için hizmetin yazı ve kışı yok. Vatandaşlarımızın yaşadığı yerleşim yerlerini güzelleştirmek için her koşulda tüm imkanlarımızla beraber çalışıyoruz. Bugüne kadar hizmet alamamış olan bir çok mahalle, cadde ve sokağımıza halkımızın en temel hakkı olan hizmeti kazandırdık. 2020 yılı içerisinde 19 bin metrekare parke taşı döşeyerek ilçemizi güzelleştirdik. Büyük bir aşk ve heyecanla hizmet yolculuğuna devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya