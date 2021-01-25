Bağlar Belediyesi kırsal yerleşim yerlerindeki hizmeti hızlandırdı
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Bağlar Belediyesi kırsal yerleşim yerlerindeki hizmeti hızlandırdı

25.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:22
Bağlar Belediyesi kırsal yerleşim yerlerindeki hizmeti hızlandırdı

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerindeki hizmet çalışmalarını hızlandırdı.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerindeki hizmet çalışmalarını hızlandırdı.

Belediye ekipleri, Sarıdallı Mahallesinde yeni yerleşim yerlerinin yol sorununu 8 metre geniş ve 800 metre yeni yol açarak çözüme kavuşturdu.

Bağlar Belediyesi, yaşanan su taşkınlarını önlemek için de 12 beton boru döşedi.

Mahalle sakinleri, gerçekleştirilen hizmetlerden memnuniyetini dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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