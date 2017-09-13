Bağcılar'da silahlı saldırı kamerada

Bağcılar'da silahlı saldırı böyle görüntülendi

Çocukla şakalaştıktan saniyeler sonra kurşun yağmuruna tutuldu



İSTANBUL - Bağcılar'da bir şüpheli şahıs alacak verecek mevzusu nedeniyle husumeti olduğu kişiye iş yerinin önünde kurşun yağdırdı. O dehşet verici anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli şahıs alacak verecek mevzusu yüzünden husumeti olduğu Asım Kulak'a kurşun yağdırdı. İşyerinin bulunduğu sokakta diğer esnaf arkadaşlarıyla sohbet eden Asım Kulak, yanına gelen çocuğu sevdi. Daha sonra ise çocuğu göndererek iş yerinin önünde bulunan arkadaşlarının yanına gitti. Asım Kulak'ı takip eden şüpheli şahıs sessiz bir şekilde yaklaşarak bir aracın arkasında bir süre bekledi. Daha sonar ise yoldan geçen kadınların gitmesi üzerine Asım Kulak'ın karşısına çıkan şahıs 6 el ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Saldırı esnasında belinden ve bacağından yaralanan Kulak, yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar Asım Kulak'ı hastaneye kaldırırken şüpheli şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Bağcılar'da özel bir hastaneye kaldırılan Kulak'ın gerçekleştirilen ameliyatın ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Asım Kulak mahalle sakinleriyle muhabbet ediyor ve yanına gelen bir çocukla şakalaşmaya başlıyor. Bir süre oyun oynadıktan sonra çocuk karşı kaldırıma geçerek bir dükkana giriyor. Saniyeler sonra şüpheli gelerek bir arabanın arkasına saklanıyor. Belinden silahı çıkaran şüpheli Asım Kulak'a kurşun yağdırıyor. Asım Kulak yere yığılırken şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Silah seslerini duyan mahalleli sokağa dökülüyor. Kulak mahalleliler tarafından sivil araçla hastaneye kaldırılıyor.

"6 el ateş etti"

Yaşanan silahlı saldırıyı anlatan mahalle sakini Muhammet Öztürk,"Geldi. Adamın tek kalmasını bekledi. Kontrol etti. Tek kaldıktan sonra burada bir araç vardı. Aracın arkasında durdu. 6 el ateş etti. Benim bildiğim kadarıyla 2 tanesi denk gelmiş. Vuran adam vurduktan sonra kaçtı. Diğer adam vurulduğunu sonradan fark etti. Elini kalçasına attıktan sonra fark etti. Ondan sonra olay yeri inceleme filan geldi. Hastaneye sivil araçla gitti" dedi.