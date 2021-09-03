Bafra'da geleceğin basketbolcuları yetişiyor
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Bafra'da geleceğin basketbolcuları yetişiyor

Bafra'da geleceğin basketbolcuları yetişiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsun'un Bafra ilçesinde geleceğin sporcuları uzman eğitmenlerden basketbol oynamayı öğreniyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde geleceğin sporcuları uzman eğitmenlerden basketbol oynamayı öğreniyor.

Bafra Basketbol Kulübü tarafından çocukların sağlıklı bir şekilde gelişim gösterebilmeleri ve geleceğin basketçilerini yetiştirmek adına başlatılan 'basketbol yaz eğitimleri' sona erdi. Yaz eğitimleri sonunda sporculara antrenörleri tarafından başarı madalyası verildi. Verilen aranın ardından kış dönemi çalışmaları 12 Eylül itibarıyla başlayacak.

"Türkiye çapında dereceler elde etmek istiyoruz"

Bafra'da 3 aydır basketbola hizmet verdiklerini belirten Antrenör Cihangir Aslan, "4 yaşından 17 yaşına kadar sporcuları kulübümüzde misafir ediyoruz. Onlarla antrenman yapıyoruz. 10 ila 17 yaş arasında müsabaka guruplarımız var. Bu yaş kategorilerinde maçlara çıkıyoruz. Daha alt yaş kategorilerinde ise daha çok koordinasyon ağırlıklı olarak kas, göz koordinasyonunu sağlayacak, esnekliği geliştirecek çalışmalar yapıyoruz. Amacımız Bafra'da yeni bir basketbol atmosferi oluşturmak. Bafra'yı basketbol şehri haline getirmek. Bununla ilgili projelerimiz ve çalışmalarımız mevcut. İlk planlardan bir tanesi Bafra'da okulları taramak, fiziksel olarak üstün olan çocukları erken yaşta keşfetmek, onları geliştirmek. Yapabilirsek onları büyük kulüplere göndermek ve her şeyden önce de kendi bünyemizde onlarla birlikte Türkiye çapında dereceler elde etmek" dedi.

Bafra Basketbol Kulübü'nde antrenörler Cihangir Aslan, Çağkan Ertürk, Yunus Emre Çalış ve Ümit Çetin tarafından verilen eğitimler devam edecek. Yeni kapalı solonda sürecek eğitimlere 5-9, 10-13, 14-16 ve 16-18 yaş gruplarında 90 çocuk katılabilecek. - SAMSUN

Bafra'da geleceğin basketbolcuları yetişiyor
Bafra'da geleceğin basketbolcuları yetişiyor
Bafra'da geleceğin basketbolcuları yetişiyor
Bafra'da geleceğin basketbolcuları yetişiyor
Bafra'da geleceğin basketbolcuları yetişiyor
Bafra'da geleceğin basketbolcuları yetişiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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