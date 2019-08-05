Bafra'da dolmuşçuların hat tepkisi

Samsun'un Bafra ilçesinde dolmuşçular hat tepkilerini Belediye önünde kontak kapatarak gösterdi.

Belediye önüne araçlarıyla gelen 1 ve 3 nolu dolmuş hattı sürücüleri, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile görüştü.

Sürücüler, 2 nolu dolmuş hattının Bafra Devlet Hastanesine yolcu taşımasının müşterilerini azalttığını ve mağdur olduklarını belirterek, konunun çözülmesini istedi.

1 ve 3 Nolu Dolmuş Hattı Başkanı Yalçın Kurtça, "Biz kimsenin Bafra Devlet Hastanesine çıkmamasından yana değiliz, o tarafta 5 tane mahalle var, elbette çıkacaklar. Kimse mağdur olmasın ama Kirazlar Kavşağı'ndan çıkıp benim müşterimi alacak, böyle birşey yok. Halbuki bir link oluşturulsa oradan çıkılsa daha güzel olacak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Kılıç, dolmuşçuları konuyu görüşmek için makamına davet ederken, araçlarını da Belediyenin önünden çekmelerini istedi.

Kaynak: AA