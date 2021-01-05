BAE, Yemen'deki üçüncü büyük havaalanının yeniden açılmasını reddediyor
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BAE, Yemen'deki üçüncü büyük havaalanının yeniden açılmasını reddediyor

05.01.2021 02:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 02:24
BAE, Yemen'deki üçüncü büyük havaalanının yeniden açılmasını reddediyor

Yemen hükümetinin Mukalla kentindeki el-Rayyan havalimanının yeniden çalıştırılması yönündeki talimatlarının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından reddedildiği belirtildi.

Yemen hükümetinin Mukalla kentindeki el-Rayyan havalimanının yeniden çalıştırılması yönündeki talimatlarının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından reddedildiği belirtildi.

Yemen hükümeti Enformasyon Bakan Müsteşarı Muhtar er-Rahabi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BAE kuvvetleri, Yemen hükümetinin el-Rayyan havalimanının yeniden açılarak çalıştırılması için verdiği talimatı reddetti" ifadelerini kullandı.

Havalimanını BAE'nin kullandığını dile getiren Rahabi, "BAE havalimanını hapishane olarak içinde Yemenlilere türlü iğrenç işkenceler uygulamak amacıyla gayrimeşru bir şekilde kullanıyor" dedi.

Müsteşarın açıklamasının ardından BAE konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Arap koalisyon güçlerinin aktif ortağı olan BAE, 2016 yılından bu yana el-Rayyan havalimanını karargah ve askeri üs olarak kullanıyor. BAE, kendilerine bağlı "Hadramutlu Seçkinler" adlı güçlerin Hadramut sahil ve kentlerinin tamamında kontrolü ellerinde tutmasına rağmen, ülkenin üçüncü büyük havalimanının güvenlik gerekçesiyle uçuşlara açılmasına karşı çıkıyor.

Hadramut vilayetine bağlı Mukalla'daki uluslararası el-Rayyan havalimanında uçuşlar, 2015'te el-Kaide terör örgütünün kenti kontrol altına alması üzerine durdurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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