Babasının asker olduğunu söyleyen Tuba Ünsal'dan duygulandıran sözler

29.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:42

İdlib'de verdiğimiz 33 şehidin ardından sosyal medya bu yaşananlara tepki gösteren çok sayıda paylaşımla doldu taştı. Hemen herkes şehitlerimiz için Allah'tan rahmet ve geride kalan aileleri için sabır dilerken oyuncu Tuba Ünsal konuya çok daha farklı bir bakış açısıyla yaklaştı.

'Babam Suriye sınırında görevliydi'

Yaşananlara bir asker kızı olarak baktığını söyleyen Ünsal, son derece dikkat çekici şu ifadeleri kullandı:

"Benim babam askerdi. Suriye sınırında görevliydi uzunca bir süre… Biz belki de haftalarca haber alamazdık. Şiir yazan, türkü söyleyen naif bir adamdı aslında, ailesi istemiş 'geleceği garanti' olsun diye. Emekli olduktan sonra da 'sivil' hayata alışamıyorum dedi durdu ve sonunda da beyin kanserinden kaybettik.

'Tarifsiz bir acı...'

Aklı bu dünyaya ermeyen kafadan hastalanmış derler. Şimdi tüm bu yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da, o küçücük Tuba babasına ulaşamadığında günlerce uyku uyumazdı. Gencecik canlar, aileler, geride kalan eşler… Tarifsiz bir acı…"



