Babalar Günü ne zaman 2021? Babalar gününe kaç gün kaldı? Babalar günü hangi gün?

Yılın en özel günlerinden biri olan Babalar Günü yaklaştıkça "Babalar Günü ne zaman 2021? Babalar gününe kaç gün kaldı? Babalar günü hangi gün?" Soruları da gündeme gelmeye başladı. Babalar Günü, Haziran ayında kutlanacak. 2021 Babalar Günü için hazırlıklarına başlayan evlatlar, aldıkları ya da alacakları hediyeleri ne zaman vereceklerini araştırmaya başladı. Peki, 2021 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?

Bu yıl da koronavirüs salgını gölgesinde geçecek Babalar Günü için heyecan dorukta. Geleneksel olarak her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanan Babalar Günü, hediyeler ve birbirinden güzel iltifatlarla ebeveynlerle birlikte kutlanacak. İşte, 2021 Babalar Günü tarihi...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Babalar günü bu yıl yani 2021'de 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü.[1] Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dinî özelliklerinin dışına çıkmıştır.