Babaeski'de Elektrik Kesintisi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Kumrular köyünde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Kumrular köyünde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışması nedeniyle ilçeye bağlı Kumrular köyüne yarın 09.00-15.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için abonelerin gerekli önlemleri almaları istendi.