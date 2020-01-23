: Baba ile oğulun hayali birlikte "atmak" - KONYA

23.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:09

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Baran ve oğlu Ahmet'in atış yapması

Atıcılık Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Baran ile röportaj KONYA AA) - BASİR GÜLÜM - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Baran, atıcılık sporunda birçok hayalini oğlunun gerçekleştirdiğini, bununla da gurur duyduğunu belirterek, "Asıl hayalim baba-oğul yurt dışında milli sporcu olarak ülkemizi temsil etmek. Bu spora başlarken de oğlumla birbirimize o sözü verdik." dedi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluyla birlikte bütün antrenmanlara eksiksiz katıldığını söyledi.

Oğlu Ahmet Baran'ın atıcılık sporuna 12 yaşında başladığını anlatan Fatih Baran, "Oğlumun henüz silahı kaldıracak gücü bile yokken, antrenman sahasında söğüt dalını eline almış ve plaklara tüfek gibi nişan alıyordu. Biz de hocamızla bunu görünce Ahmet'in bu sporu yapabileceğini düşünerek bu spora başlattık. İyi ki de başlamış. Ahmet şimdiye kadar 5 kere yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı. Daha sonra milli takım antrenörümüzün de direktifiyle genç erkeklerde atmaya başladı." diye konuştu.

"Hayalimi oğlum gerçekleştirdi"

Fatih Baran, oğlunun elde ettiği başarılardan dolayı gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki; oğlum doğru, düzgün ve spor ahlakına uygun şekilde çalıştığı sürece birçok başarılar elde edecektir. Bu sporla uğraşan herkesin hayali, önce yurt içinde sonra yurt dışında altın madalya kazanmaktır. En önemlisi de birçok sporcunun hayali olimpiyatlardır. Bu sporda benim hayalimi çocuğum, hocasının da sayesinde fazlasıyla gerçekleştiriyor. Asıl hayalim baba-oğul yurt dışında milli sporcu olarak ülkemizi temsil etmek. Bu spora başlarken de oğlumla birbirimize söz vermiştik. İnşallah oğlumla birlikte bu sözümüzü birgün yerine getirerek müsabakalara gideceğiz. Buna inanıyorum."

"Hedef: Avrupa ve dünya şampiyonaları"

Küçük yaşlarda babasını izlemeye giden Ahmet Baran ise iki yıl önce başladığı sporda ulusal bazda girdiği 10 müsabakadan 9'unda altın, birinde ise gümüş madalya kazandı.

Atıcılık sporuna babasının tavsiyesiyle başladığını ifade eden Ahmet Baran, "Atıcılık sporuna başladıktan 6 ay sonra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) girdim. Bundan 1.5 yıl sonra da milli takıma girmeye hak kazandım. Bu spora başladığımdan beri antrenörümüz Ali Rıza Bilgin hocamla bütün idmanlara eksiksiz katıldım. Bu yıl içerisinde üç müsabaka olacak. Şu anda düzenli olarak çalışıyorum. İnşallah beklediğim şekilde finallere gider ve ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil ederim." diye konuştu.

Konya'da gerçekleştirilecek 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini ifade eden Ahmet Baran, şöyle komuştu:

"İlk hedefim olan Türkiye Şampiyonluğu'nu yıldızlar kategorisinde başardım. Şimdi milli sporcu olarak bir sonraki hedefim olan Avrupa Şampiyonası, ardından Dünya Şampiyonası ve en sonunda da her sporcunun hayali olan olimpiyatlara katılarak altın madalya kazanmak istiyorum. Bütün bu hayallerimi babamla birlikte gerçekleştirmek istiyorum. Bu spora başlarken verdiğimiz o sözü inşallah gerçekleştireceğiz. Bunun için de yılmadan çalışacağız."

Kaynak: AA

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