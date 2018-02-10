Bab'da İlk Organize Sanayi Bölgesinin Temelleri Atıldı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında geçen yıl şubat ayında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçesinde kurulacak ilk organize sanayi bölgesinin temelleri atıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçesinde ticari hayatın yeniden canlanması ve ekonomik kalkınma için Türkiye'nin desteğiyle kurulacak organize sanayi bölgesi için ilk adım atıldı.

Halep'in kuzeyindeki Bab ilçe merkezine 5 kilometre mesafede yer alan Bab 1. Organize Sanayi Bölgesi, 561 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerine kurulacak.

Teme atma töreninde Gaziantep Vali yardımcıları Şenol Esmer ve Cengiz Ayhan da hazır bulundu.

Bab Yerel Meclis Başkanı Cemal Ahmet Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organize sanayi bölgesi projesinin Bab'ın kalkınması için önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, "Organize sanayi bölgesi projesi, bölgenin ekonomisi ve geleceğine dair önemli bir projedir. Proje kapsamında iş olanakları ve çalışanların geliri artacak." ifadelerini kullandı.

Sanayi bölgesinde her türlü hizmet ve altyapının hazır olacağına işaret eden Osman, "Kanalizasyon ve atıkların yeniden rafine edilmesi gibi olanaklarımız olacaktır. İnşallah bu projemiz faydalı olur ve başarılı oluruz."diye konuştu.

"İnşallah bu proje ile Bab ilçesi kalkınacaktır"

Bab Yerel Meclisi Üyesi Mahmut Neccar ise "Bu proje, bölgenin ve Bab ilçesinin en büyük sanayi projesi. İnşallah bu proje ile Bab ilçesi kalkınacaktır." dedi.

Sanayi bölgesinin 3 kısımdan oluşacağını dile getiren Neccar, organize sanayi bölgesinde çok farklı ürünlerin üretileceğini söyledi.