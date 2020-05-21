Aziziye'de Kovid-19 ile mücadele çalışmaları Aziziye Belediyesi ilçe sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

Aziziye Belediyesi ilçe sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

Pazarların giriş ve çıkış noktalarının tek yerden kontrollü yapılmasını sağlayan zabıta ekipleri, pazara gelenlerin tek tek ateşlerini ölçerek içeriye alıyor.

Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, semt pazarlarındaki çalışmaları inceledikten sonra yaptığı açıklamada, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini aktardı.

Ekipler tarafından sürekli uyarıların yapıldığını, salgın sonrası da yine aynı titizlikle çalışmalara devam edeceklerini belirten Orhan, "Erzurum'da çok şükür salgından kaynaklı pozitif vaka sayımız çok düşük seyrediyor. İnanıyoruz ve çok yakında sıfıra ineceğini göreceğiz. Belediye olarak salgınla mücadelede gece gündüz çalışıp önlemler ve denetimlerimizi sürdürüyoruz. Esnafımız ve vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını idame ettirmeleri en büyük gayemizdir." dedi.

Kaynak: AA