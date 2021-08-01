Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi? İşte Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülke!

Ülkemizde birçok yerde peş peşe gerçekleşen yangınların ardından, Türkiye'ye farklı ülkelerden de yardım teklifleri de geliyor. Yangınlar halen devam ederken vatandaşların en çok merak ettiği konular ise hangi ülkelerin Türkiye'ye orman yangınları konusunda yardımcı olduğu ve Azerbaycan yangın uçağı gönderip, göndermediği oldu.

Türkiye'ye yardım elini uzatan ülkeleri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebepleri ile ilgili açıklamalarda bulundu ve Türkiye'ye orman yangınları konusunda yardım eli uzatan 4 ülkenin ismini açıkladı.

AZERBAYCAN YANGIN UÇAĞI GÖNDERDİ Mİ?

Bugünse Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirdi. Hacıyev yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Başbakanı ve Olağanüstü Haller Bakanı'na gerekli talimatları verdi. İlgili devlet kurumları Türk muadilleriyle temasa geçti ve yardım ekipleri en kısa sürede kardeş ülkeye hareket edecek." ifadelerini kullandı.

500 KİŞİLİK EKİP VE HELİKOPTER GÖNDERECEKLER

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Asadov, her zaman olduğu gibi bu zor günde de kardeş ülke Türkiye'nin yanında olduklarını, her türlü yardımı sağlamaya ve gerekli tüm güçleri seferber etmeye hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu hususta talimat verdiğini bildiren Asadov, Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 500 kişilik ekip, helikopterler, gerekli ekipman ve malzemelerin en kısa zamanda Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

ALİYEV'DEN DESTEK VE TAZİYE MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev mesajında, kardeş Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan şiddetli orman yangınları ve sonuçlarının kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetin attığı kararlı adımlar sayesinde azimli ve mücadeleci Türk halkının bu felaketi kısa sürede atlatacağından emin olduğunu kaydeden Aliyev, mesajında, "Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır." ifadesini kullandı.

Aliyev, şahsı ve Azerbaycan halkı adına, yangınlarda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyelerini sundu yaralılara acil şifalar diledi.

4 ÜLKEDEN GELEN YARDIMLARLA UÇAK SAYISI ARTTI!

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLADI!

Türkiye'ye yardım elini uzatan ülkeleri açıklayan Erdoğan, "Orman teşkilatımızdan 21 binden fazla personel sahadadır. Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olmasıdır. Ukrayna, Rusya, Azerbaycan ve son anda İran'dan gelen uçaklarla sayımız artmıştır. Yangınların hızla tespiti ve büyümeden söndürülmesi konusunda bize büyük avantaj sağlamıştır." ifadelerini kullandı.