Son Dakika! Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de Patlama: Ölü ve Yaralılar Var

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir patlama meydana geldi. Patlama Binagadi bölgesinde yer alan bir kafede gerçekleşti.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Bakü'deki Binegedi bölgesinde bulunan Elite alışveriş merkezi yakınlarındaki bir otomobil parçası pazarının içinde bulunan kafede patlama oldu.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.