Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
15.08.2020 20:01 | Son Güncelleme: 15.08.2020 20:05
Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde yerel saatle 16: 20'de Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yaparken tespit edilen Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğü duyuruldu. - BAKÜ
Kaynak: İHA