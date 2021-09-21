Azerbaycan'da 'Üç Kardeş 2021' tatbikatının kapanış töreni düzenlendi - Haberler
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Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatının kapanış töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Üç Kardeş 2021" tatbikatının kapanış töreni gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Üç Kardeş 2021" tatbikatının kapanış töreni gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Üç Kardeş 2021" tatbikatının kapanış törenine, Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Güvenlik ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Tümgeneral Mümtaz Hüseyn katıldı.

Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan milli marşlarının okunmasından ardından Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev konuşma yaptı. Ortak tatbikatların tamamlanmasından dolayı askerleri tebrik eden Mirzeyev, "Katılımcılar yüksek beceriler gösterdiler ve görevleri başarıyla tamamladılar. Eminim tatbikatlar sırasında becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra mesleki hayatınız için çok faydalı olacak fikir ve deneyim alışverişinde bulunma fırsatınız olmuştur. Ortak tatbikatlar, halklarımız arasındaki dostluk ve ülkelerimiz arasındaki yakın işbirliğinin bir örneğidir. Üç kardeş ülkenin askerlerinin talim sahasında bir arada olmaları ve omuz omuza görev yapmaları hepimizi gururlandırdı" diye konuştu.

Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan törende yaptığı konuşmada, "Üç Kardeş-2021" tatbikatının başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, "Aramızdaki kardeşlik bağları çok güçlüydü ve büyümeye devam edecek. Üç ülkenin özel kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği, eğitim ve öğretim faaliyetleri devam edecektir" dedi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Güvenlik ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Tümgeneral Mümtaz Hüseyn ise "Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'dan gelen özel kuvvet askerlerinin kardeşlerin omuz omuza verdiği ortak tatbikata şahit olmak benim için büyük bir onur ve gururdur. Tatbikat sırasında özel kuvvetlerin gösterdiği profesyonellik takdire şayandır. Üç Kardeş-2021 tatbikatı amacına ulaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eğitimlere katılan askeri personele hediyeler takdim edildi ve bundan sonraki görevlerinde başarılar dilendi.

Kapanış töreni, müzik ve dans gösterilerinin ardından sona erdi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının kapanış töreni düzenlendi

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının kapanış töreni düzenlendi

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının kapanış töreni düzenlendi

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının kapanış töreni düzenlendi

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının kapanış töreni düzenlendi

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının kapanış töreni düzenlendi

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatının kapanış töreni düzenlendi

Azerbaycan'da
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