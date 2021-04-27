Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon
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Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon

Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, lezzeti sayesinde şöhreti sadece Türkiye'de değil, Dünya geneline yayılan Ayvalık Tostu satan esnafı bir araya getiren "Ayvalık Tostçular Çarşısı" tepeden tırnağa yenilenerek yeni yüzüyle açılışa hazır hale getirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, lezzeti sayesinde şöhreti sadece Türkiye'de değil, Dünya geneline yayılan Ayvalık Tostu satan esnafı bir araya getiren "Ayvalık Tostçular Çarşısı" tepeden tırnağa yenilenerek yeni yüzüyle açılışa hazır hale getirildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in seçim döneminde sözünü verdiği projeler arasında yer alan tostçular çarşısı, turizm dönemi başlamadan önce hızlı bir şekilde çatısıyla, sıvasıyla, boyasıyla, taş kaplamasıyla, havalandırma sistemleriyle dört dörtlük yenilendi ve sezona hazırlandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, son dönemde, kentte fırtınaların, şiddetli yağmurların ve hortumların art arda yaşandığını hatırlatarak, 15 yıl önce hizmete giren çarşının çatısının da büyük ölçüde zarar gördüğünü söyledi. Başkan Ergin, Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen projede Ayvalık Tostçular Çarşısı'nın yağmurlarla birlikte akan çatısı yenilendiğini, tabela ve mobilyalarının tek tip hale getirildiğini belirtti.

Başkan Ergin, "Düzenli bir çarşı oluşturma çalışmalarımız tamamlandı. Kısa süre içinde açılışını gerçekleştireceğiz. Ayvalık tostunun lezzetini misafirlerimizle buluşturacak hijyenik bir ortam hazırlandı. Ayvalık ürünleri denildiğinde, Ayvalık tostu bu lezzetlerden bir tanesi. Ayvalık tostunun lezzetine varmak isteyen konuklarımız 11 işletmenin bulunduğu çarşıda diledikleri mekanda tadını çıkarabilecekler. Mekanlar standart hale getirildi, yaz kış her türlü koşulda hizmet verebilecekler. Tuvaletlerine kadar düşünüldü. Bundan sonra iş esnafımıza düşüyor. Kaliteli hizmet sunabilmek için artık birbirleriyle yarışacaklar" diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi'nin tostçu esnafına kiraladığı çarşının yıllar önce bakımlarının yapıldığını, ancak üzerinden geçen zamanda yıprandığını hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin yapım aşamasıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Ayvalık Belediyesi teknik personeli tarafından sadece malzeme temini yapıldı. Ekstra bir masraf ve işçilik gideri oluşturmadan tepeden tırnağa yeniledik. Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde; elektrik, kaynak, marangoz, tabela, boya ve sıhhi tesisat işleri atölye personeli tarafından çarşının ilgili tüm bölümleri elden geçirip yenilendi. Çatısından başlayarak Etüd Proje Müdürlüğü tasarım ekibi, sürecin her aşamasında mimari olarak çalıştı. Tek tip büfe tasarlandı, kullanım alanı genişletildi. Yeni aydınlatma ve dış cephesi Ayvalık'ın tarihi yapısına uygun şekilde düzenlenmesi için özen gösterildi. Yapıya son dokunuşu Fen İşleri Müdürlüğü gerçekleştirdi. Kaldırımdan başlayarak zemin döşemeleri yenilendi." - BALIKESİR

Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon
Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon
Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon
Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon
Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon
Ayvalık'ta Tostçular Çarşısı'na yeni vizyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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