Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
10.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:53
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
Kaynak: AA