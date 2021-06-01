Aytaç Kara kimdir? Aytaç Kara kaç yaşında, nereli?

Galatasaray'ın henüz sezon devam ederken anlaşmaya vardığı Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti. Aytaç Kara kimdir? Aytaç Kara kaç yaşında, nereli?

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Aytaç Kara, takımına veda etti. 28 yaşındaki futbolcu gollerinin olduğu videoyu, "Her şey için teşekkürler Kasımpaşa" notuyla paylaştı. Peki, Aytaç Kara kimdir?

AYTAÇ KARA KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Mart 1993

Kaç yaşında: 28yaşında

Nereli: Bornova

Boy: 1,88 m

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytaç, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Altay ile ilk resmî karşılaşmasına 22 Ağustos 2010 tarihinde Tavşanlı Linyitspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Altay'da ilk sezonunda 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 2 karşılaşmada forma giyen Kara, ikinci sezonunda 20 maçta forma giymiştir. 2012-2013 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Eskişehirspor'a transfer olmuştur. Kariyerindeki ilk golünü Süper Lig'de 2013-14 sezonu 5. maçında Eskişehir'de oynanan Eskişehirspor-Antalyaspor maçında atmış ve Eskişehir'in galip gelmesinde etkin rol oynamıştır. 2014-15 sezonunun devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olmuştur. Aytaç sezonun yarısında ciddi bir sakatlık geçirip sezonu kapatmıştır. 2018 yazında Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor'un küme düşmesiyle serbest kalan Kara, Kasımpaşa'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. 5 Nisan 2021'de kadro dışı bırakıldı.