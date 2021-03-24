Ayşegül İşsever kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Ayşegül İşsever kimdir, kaç yaşında? Ayşegül İşsever nereli, mesleği nedir? Halen Şehir Tiyatroları sahne direktörü olan Ayşegül İşsever hayatı ve biyografisi nedir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Ayşegül İşsever kimdir, kaç yaşında? Ayşegül İşsever nereli, mesleği nedir? Halen Şehir Tiyatroları sahne direktörü olan Ayşegül İşsever hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimzide...

AYŞEGÜL İŞSEVER KİMDİR?

Ayşegül İşsever 20 Eylül 1962 yılında, Ankara'da doğan Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. 1987 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda tiyatro sanatçısı olarak görev almaktadır.

Şehir Tiyatroları Disiplin kurulu üyesi olarak görev yaparken oyuncu Levent Üzümcü'nün ihraç edilmesine tepki göstermek için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılan basın toplantısısında görevini bıraktığını açıklamıştır.

Halen Şehir Tiyatroları Sahne Direktörüdür.

ROLLERİ

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Felatun Bey ile Rakım Efendi/ Oyuncu - 2018

Son(suz) Öykü/ Oyuncu - 2015

Ateşli Sabır/ Oyuncu - 2012

Rol Aldığı Diziler:

Güvercin (2019)

Bizim Hikaye (Piraye, 2018)

İkisini de Sevdim (2017)

Hayatımın Aşkı (Nesrin, 2016)

Yaz'ın Öyküsü (Nevra, 2015)

Diriliş Ertuğrul (Ümmü'l- Hayr Dadı, 2014)

Firuze (2013)

Sudan Sebepler (Ayten, 2011)

Adını Feriha Koydum (2.Sezon, Hülya, 2012)

Doludizgin Yıllar (Saliha, 2008-2009)

Gazi (2008)

Affedilmeyen (2007)

Dolunay (dizi, 2005) (Hümeyra, 2005)

Belalı Baldız (Nesrin, 2005)

Kadın İsterse (Sevinç Hanım, 2004-2005)

Emanet (2002)

Üzgünüm Leyla (2000)

Hastane (1993)

Alıştık Artık (1989)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Görümce (İsmet, 2016)

Kızlar Sınıfı Yarışıyor (Cansu, 1985)

Rol Aldığı Tv Filmleri:

Ömer Seyfettin: Perili Köşk (Saadet, 2005)

Seyfettin: Niçin Zengin Olmadı? (Semiha, 2005)

Kandil (Filiz, 2005)