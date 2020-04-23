Aynur Aydın'dan flaş Cem Yılmaz itirafı! Sosyal medyadan yaptığı sütyen açıklamalarıyla bir süredir gündemi meşgul eden şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün Kadıköy'de bir marketten çıkarken görüntülendi. Aydın, ilginç bir açıklamada bulundu

Aynur Aydın, "Hangi ünlüyle karantinada kalmak isterdiniz" diye soran bir muhabire "Cem Yılmaz'la olmak isterdim. Serenay (Sarıkaya) kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var dedi. Yılmaz abi (Erdoğan) de olur" şeklinde cevap verdi.



Kaynak: Snob Magazin