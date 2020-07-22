Aynı günde 2 orman yangını Gaziantep'in Nizip ilçesinde ekipler aynı gün içerisinde 2 orman yangınına müdahale etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ekipler aynı gün içerisinde 2 orman yangınına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat arayla çıkan yangınlarda ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Nizip ilçesine bağlı Hancağız mevkiinde öğle saatlerinde anız ateşinin sıçraması sonucu ormanlık alanda çıkan yangın, 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, bir dozer ve 30 işçinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saat içerisinde tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdüğü esnada ekipler ikinci bir yangın ihbar aldı. İlk yangından yaklaşık 1.5 saat sonra gelen ihbarın ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçerek ilçeye bağlı Taşbaşı mevkisindeki orman yangınına müdahale etti. 2 arazöz ve bir su tankı ile alevlere müdahale eden ekipler, dik arazi ve kayalıklar nedeniyle yangına müdahalede hayli zorlandı. Zorlu koşullara rağmen başarılı bir şekilde müdahalede bulunan ekipler, bir saat içerisinde yangını tamamen söndürmeyi başardı.

İlçedeki ilk yangında 5 hektar, ikinci yangında ise 1 hektar alanın kül olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA