Aylık enflasyon oranları 2022: Aylara göre enflasyon oranları kaçtır?

2022 aylık enflasyon oranları araştırılıyor. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Türkiye'de enflasyon rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır. Peki, 2022'de aylık enflasyon oranları kaçtır? Aylara göre enflasyon oranları kaçtır?2022 aylık enflasyon rakamları haberimizde...

2022 AYLIK ENFLASYON ORANLARI

OCAK AYI ENFLASYON ORANI

2022 yılı Ocak ayında TÜFE yüzde 11,10 oranında artmıştır. Ocak ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 48,69 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Yüzde 10,90 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Ocak ayı enflasyonunun temel belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 2,76 puan olarak gerçekleşmiştir.

Yüzde 18,91 oranında artan Konut grubu fiyatları Ocak ayı enflasyonunun belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 2,67 puan olarak gerçekleşmiştir.

Yüzde 11,15 oranında artan Ulaştırma grubu fiyatları Ocak ayı enflasyonunun temel belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 1,87 puan olarak gerçekleşmiştir.

Yıllık enflasyona en büyük etki 14,23 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler, 10,51 puanla Ulaştırma ve 7,43 puanla Konut gruplarından gelmiştir.

C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Ocak ayında yüzde 6,94 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 6,15 oranında artarken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 7,89 oranında artmıştır.

Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 39,45 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 48,49, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 29,56 olarak gerçekleşmiştir.

Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 2,12 puan artışla yüzde 18,28'den yüzde 20,40'a yükselmiştir.

Yİ-ÜFE Ocak ayında yüzde 10,45 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 93,53 olarak gerçekleşmiştir.

İmalat fiyatları Ocak ayında yüzde 10,16 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 90,29 olarak gerçekleşmiştir.

Ara malı fiyatları ise Ocak ayında yüzde 9,84 artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 106,40 oranında artış kaydedilmiştir.

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI

2022 yılı Şubat ayında TÜFE yüzde 4,81 oranında artmıştır. Şubat ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 54,44 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Yüzde 8,41 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Şubat ayı enflasyonunun temel belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 2,13 puan olarak gerçekleşmiştir.

Yüzde 4,56 oranında artan Ulaştırma grubu fiyatları Şubat ayı enflasyonunun belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,77 puan olarak gerçekleşmiştir.

Yüzde 7,00 oranında artan Ev Eşyası grubu fiyatları Şubat ayı enflasyonunun temel belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,63 puan olarak gerçekleşmiştir.

Yıllık enflasyona en büyük etki 16,57 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler, 11,47 puanla Ulaştırma ve 7,60 puanla Konut gruplarından gelmiştir.

C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Şubat ayında yüzde 3,75 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 3,85 oranında artarken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 3,63 oranında artmıştır.

Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 44,05 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 54,38, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 32,89 olarak gerçekleşmiştir.

Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 2,43 puan artışla yüzde 20,40'tan yüzde 22,83'e yükselmiştir.

Yİ-ÜFE Şubat ayında yüzde 7,22 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 105,01 olarak gerçekleşmiştir.

İmalat fiyatları Şubat ayında yüzde 5,60 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 97,86 olarak gerçekleşmiştir.

Ara malı fiyatları ise Şubat ayında yüzde 5,33 artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 115,13 oranında artış kaydedilmiştir.

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