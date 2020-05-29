Aylar sonra Selimiye'de ilk Cuma Namazı
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Aylar sonra Selimiye'de ilk Cuma Namazı

Aylar sonra Selimiye'de ilk Cuma Namazı Edirne'de, Covid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirlerin ardından aylar sonra Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Cami'nde Cuma Namazı cemaat eşliğinde kılındı.

29.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:54

Aylar sonra Selimiye'de ilk Cuma Namazı

EDİRNE - Edirne'de, Covid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirlerin ardından aylar sonra Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Cami'nde Cuma Namazı cemaat eşliğinde kılındı.

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, çok sevinçli olduklarını adeta bir bayram havası yaşadıklarını belirterek, "Çok sevinçliyiz, bütün vatandaşlarımız bekliyordu. İnşallah bundan sonra fiziki tedbirlere dikkat ederek, Cuma namazlarını avlularımızda kılacağız" dedi.

Öte yandan, Selimiye Camii içerisinde, öğle ve ikindi namazları için sosyal mesafe çizgileri hazırlandı. Cuma Namazı'nı eda etmek için gelen cemaatin büyük bir bölümü kendi seccadesini getirdi, getirmeyenlere de görevliler tarafından kağıt seccade verildi.

Aylar sonra Selimiye'de ilk Cuma Namazı

Kaynak: İHA

Manşet

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