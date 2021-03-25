Aydınlı Arıcılara kredi desteği
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Aydınlı Arıcılara kredi desteği

25.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:11
Aydınlı Arıcılara kredi desteği

Aydın Arı yetiştiricileri Birliği ile yapı Kredi bankası arasında arıcılara finansal destek sağlamak ve arı nakillerinde kullanacakları kamyonet alımlarında destek sağlamak amacıyla protokol imzalandı.

Aydın Arı yetiştiricileri Birliği ile yapı Kredi bankası arasında arıcılara finansal destek sağlamak ve arı nakillerinde kullanacakları kamyonet alımlarında destek sağlamak amacıyla protokol imzalandı. Gerek geçen yılki kuraklık, gerekse içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı arıcıların desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Birlik Başkanı Ayhan Özdemir, sunulan imkanlardan arıcıların faydalanmasını tavsiye etti.

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği'nde gerçekleştirilen imza törenine Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Özdemir, bankanın Çine Şube Müdürü Caner Pala ve Çine Kobi Portföy Yöneticisi Bekir Abacı katıldı. İmzalanan kredi protokolünden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği'ne üye yaklaşık 3 bin arıcının faydalanacağı belirtildi.

Türkiye'nin en önemli arı ve bal üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da arıcıların gerek geçen yıl yaşanan kuraklık gerekse içinde bulunduğumuz pandemiden dolayı ciddi sıkıntı yaşadığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Arıcılarımızın finansman sıkıntısını gidermek amacıyla bu protokolü imzaladık. Verimli Kart ile arıcılarımıza 5 ay faizsiz finansman desteği sağlanacak. Bunun yanında arıcılarımızın nakil ve taşıma işlemlerinde kullanabilecekleri kamyonet alımında ödeyecekleri bedelin yüzde 80'i protokol kapsamında banka tarafından karşılanacak" diyerek ihtiyacı olan tüm üyelerin bu imkanlardan faydalanabileceğini söyledi.

Ege Bölgesi'nin özellikle Aydın'ın arı ve bal üretimi açısından ülkenin en zengin illerinin başında geldiğini kaydeden Başkan Özdemir, her zaman arıcının yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. - AYDIN

Aydınlı Arıcılara kredi desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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