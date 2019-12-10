Aydın'ın kıyı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı
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Aydın'ın kıyı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'ın kıyı kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

10.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:31
Aydın'ın kıyı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı

'ın kıyı kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Aydın ve 'in kıyı kesimlerinde bugün (10.12.2019 Salı) akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar İzmir'in güneybatı ilçelerinde (Çeşme, Seferihisar, Menderes ve Selçuk) 25-50 kg, Aydın'ın batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim ve Söke) 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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