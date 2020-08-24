Aydın'da yapılan körüklü çizmeler, dünyaya pazarlanıyor
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Aydın'da yapılan körüklü çizmeler, dünyaya pazarlanıyor

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, babasından öğrendiği körüklü çizme imalatını sürdüren Serkan Gündüz (40), günlerce çalışıp ürettiği körüklü çizmeleri, başta Efe ve Yörükler olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

Aydın'da yapılan körüklü çizmeler, dünyaya pazarlanıyor
24.08.2020 08:56 | Son Güncelleme: 24.08.2020 08:59

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, babasından öğrendiği körüklü çizme imalatını sürdüren Serkan Gündüz (40), günlerce çalışıp ürettiği körüklü çizmeleri, başta Efe ve Yörükler olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

Efeler ilçesi Kozdibi mevkinde küçük yaşlarda babasından öğrendiği kundura ve körüklü çizme imalatını sürdüren, evli ve 3 çocuk babası Serkan Gündüz, tamamen el emeği göz nuru yaptığı çizmeleri, Türkiye'nin başta Aydın olmak üzere, Uşak, Erzurum, Sivas, Afyonkarahisar ve çok sayıda iline yollarken, dünyanın da dört bir yanına gönderiyor. Genelde Yörüklerin ve devecilerin giydiği körüklü çizmeler, ata binen ciritçilerin de tercihi oluyor. Tamamen deri ile köseleden imal edilen körüklü çizme, yaz kış giyiliyor. Gündüz, 13 günde yapımını tamamlayabildiği bir çift çizmeyi 1200 TL'ye sattığını söyledi.

'BABAMDAN MİRAS KALDI'Serkan Gündüz, körüklü çizmenin babası Nurşen Gündüz ve birlikte çalıştığı usta Cafer Sağdıç'tan kendisine kalan bir miras olduğunu belirterek, "1968 yılından beri aynı yerde işimizi sürdürüyoruz. Babamı geçen yıl kaybettim. Aynı dükkanda mesleği sürdürüyorum. Türkiye ve dünyanın her yerine körüklü çizme yolluyoruz. En son iki hafta önce İsviçre'ye körüklü çizme yolladım. Geleneğimizin yurt dışında da sürdürülmesi bizim için çok onur ve gurur verici bir olay. Çizmelerimiz tamamen doğan ve deriden imal edilmektedir. Dışını dana derisi iç astarını ise keçi derisinden yapıyoruz. Topukları ise kat kat köseleden yapılmaktadır. Bu çizmelerde suni hiçbir şey yok. Bu çizmeleri genelde Yörükler, deveciler, Yörük ağa ve beyleri giyiyor. Uşak, Erzurum, Sivas ve Afyonkarahisar'da cirit oynayanlara çok yolluyoruz. Bunun yanında özel günlerde de Efeler çok kullanıyor" dedi.'İNSAN BOYUNA GÖRE KÖRÜK'

Çizmedeki körüklerin insanın boyuna göre yapıldığına değinen Gündüz, "Çizmeler boya göre 4 körükten başlar ve 11 körüğe kadar çıkar. Aldığımız çizme ölçülerine göre sınıflandırma yapıyoruz. Bu çizmeler dünyada sadece Aydın'da yapılır. Efeler ve Yörükler çok olduğu için körüklü çizmeye bizler daha çok sahip çıktığımız için burada yapılır. Çizmeleri yaz, kış tercih edilmesinin çok önem arz ediyor. Çizmedeki körüklerin arasında hava sirkülasyonu vardır. Altı kösele içi dışı deri olduğundan dolayı içinde ne kadar terleme yaparsa yapsın ayaklar ne nasır ne de mantar olur. Hava sirkülasyonundan dolayı içerideki havayı dışarıya atabiliyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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