Yerlerinden edilen Yörükler isyan etti

Aydın'da küçükbaş hayvancılığın ve en yoğun olarak yapıldığı bölgelerin başında gelen Kuyucak ve Karacasu'da bazı çobanların yıllardır konakladıkları bölgeden tahliyesi istendi. Hiçbir yere zararları olmadan hem ekmek parası kazanıp hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışan çobanlar koyun ve keçileri ile ortada kalınca ne yapacaklarını şaşırdı.

Edinilen bilgiye göre; bölgedeki çobanlık yaparak geçimlerini sağlayan Karan ve Kuluç Aileleri, Kuyucak ile Karacasu arasında kalan başaran Mahallesi yakınlarındaki bir alanda konaklamaya başladı. Yıllar önce bölgeden dolgu malzemesi alındığı için burada oluşan gölet ve yeşillikler sayesinde devlete ait atıl arazide hayvanlarını baktıklarını ve su sıkıntısı yaşamadıklarını belirten Yörükler, sabah saatlerinde çadır bölgesine gelen Karacasu Tarım İlçe Müdürlüğü görevlileri ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı görevlilerinin yazdıkları ceza ve çadırların tahliyesinin istendiği yazı ile ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirttiler.

Zor şartlar altında hayvancılık yaptıklarını ve aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş olan bir mesleği sürdürdüklerini belirten Bayram Karan, "Bu bölge devlete ait bir yer. Yıllar önce buradan dolgu malzemesi alındığı için bölgede açılan çukurlarda kendiliğinden göletler oluştu. Bizler de burada koyun ve keçilerimizi otlatıp sulamaya başladık. Başaran'da konaklasak her gün karayolundan karşıya sürü ile geçmek trafiği sıkıntıya sokacağı gibi can ve mal güvenliği açısından da ciddi tehlike. Bu nedenle yıllardır bu bölgede konaklayıp hayvanlarımızı güdüyoruz. Kimseye bir zararımız da yok. Bir anda Tarım İlçe Müdürlüğü'nün bölgeyi terk edin uyarısı ile ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın düzenlediği ceza makbuzları ile karşılaştık. Adete kendi vatanımızdan kendi memleketimizden kovuluyoruz. Biz buradan kovulursak hayvanlarımızı nerede otlatacağız, çobanlığı bırakırsak karnımızı nasıl doyuracağız. Devletimiz üretene destek verirken Karacasu ve Kuyucak'ta üretimin ve çobanlık yapmanın engellenmeye çalışılmasına bir türlü aklımız ermiyor. Sesimizi başta Valimiz olmak üzere tüm yetkililere duyurmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek yetkililerden yardım istediler. - AYDIN