AYDIN'DA 'YÖRÜK TOYU' RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU - Haberler

AYDIN Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile organize edilen 'Yörük Toyu' festivaline Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde 150'ye yakın Yörük derneği katıldı. Gelin alma ve kortej yürüyüşünün yapıldığı festivalde yörük çadırlarının kurulduğu alanda gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Aydın Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen 'Yörük Toyu' festivalinde Aydın ve Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden yaklaşık 150'ye yakın Yörük derneği katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan 'Yörük Toyu' festivali yörük derneklerinin Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelmesiyle başladı. Devenin üstüne bindirilen yörük gelini, yöresel kıyafetler giyen yörükler kortej halinde 2 kilometre yürüyerek yörük çadırlarının kurulduğu Ayter Alanı'na geldi.

Kortej yürüyüşüne AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, İncirliova Yörükler Derneği, Yenipazar Efeler Derneği, Söke Yörük ve Türkmen Derneği, Aydın Efeleri Yörük Türkmen Derneği, Yenipazar Karaçakal Yörükleri Derneği, Koçarlı Yörük Efeleri Kültür Derneği, Germencik Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve il dışından gelen Yörük dernekleri katıldı. Kortej yürüyüşü vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi, cep telefonları ile o anlar kayıt altına alındı. Ayter Alanında toplanan yörükler halk oyunları gösterisi ve yörük kültüründe eşek üzerine odun yükleme temsili olarak canlandırıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un da katıldığı festivale sanatçı Mahmut Tuncer ve yöresel sanatçılar konser verdi.

'YÖRÜKLÜĞÜ ÇOK SEVİYORUM'

2 kilometrelik yolu eşek sırtında gelen Yenipazarlı Emine Yörük, "Yörüklüyü ve çobanlığı çok seviyorum. Yörük kültürünü gelecek nesillerimize göstermek ve alıştırmak için buradayız. Bu tür organizasyonları her zaman devam etmesini istiyoruz" dedi.

Yenipazar Efeler Yörük Derneği Başkanı Nedim Gürpınar da, "Alışılagelmişin dışında gelişen bir etkinlik oldu. Aydın içerisinde kurulu bulunan yörük derneklerinin birleşmesiyle yapılan bir organizasyon. Burada gelenek ve göreneklerimizi yörüklerin yaşantılarını dile getirilen sunumlar oldu. Bu etkinliği geçmişten günümüze bir köprü olarak görüyoruz" dedi.

'ÇOK KEYİFLİ BİR ETKİNLİK DÜZENLEDİK'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Yörük Kültürü Aydın'ın asli kültürüdür. Türkiye'de yörük kültüründe Aydın şehrimizin bir marka halinde ilk akla gelen il olmasını amaçladık. Bizde bir yörük evladı olarak yaptığımız yörük çalıştayı ve festivalde Türkiye'nin dört bir yanından 150'ye yakın yörük dernek başkanını ağırladık. Çok keyifli bir etkinlik düzenledik. Aydın Yörük Toyu'nda konserler ve çeşitli eğlenceler ilgiyle izlendi" diye konuştu.

'BU GÜZEL İNSANLARI GÖRÜNCE DİNLENİYORUZ'

Anadolu Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali İhsan Akkaya ise "Kırıkkale'den geldik, davete katıldık. Türkiye'de yapılan bu tür etkinlikler geç kalınmış olsa da Ege Marmara ve Akdeniz'de her zaman değerli İl Kültür Müdürleri bize daha çok heyecan veriyor. Çok mutluyuz. O kadar kilometre yol geliyoruz ama bu güzel insanları görünce dinleniyoruz" dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel