BAKAN DÖNMEZ II. ABDÜLHAMİD'İN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin ismine ilham olan II. Abdülhamid'in türbesini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin ismine ilham olan II. Abdülhamid'in türbesini ziyaret etti. Çemberlitaş'ta bulunan türbeye gelen Bakan Dönmez, restorasyonla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ardından türbe içinde mezarı bulunan Osmanlı padişahları II. Mahmud, Abdülaziz ve II. Abdülhamid ile diğer Osmanlı hanedanı mensuplarını ziyaret eden Dönmez, dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı ziyaret sonrası Bakan Dönmez, açıklamalarda bulundu.

YÖRÜKLER-1'DE SONDAJ HAZIRLIKLARI

Diğer sondaj gemileri Fatih, Yavuz ve Kanuni de Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük gazı karaya çıkartma operasyonlarında mesai harcıyor.