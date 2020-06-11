Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
11.06.2020 02:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 02:58

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Adıgüzel (42) idaresindeki 09 RF 922 plakalı kamyonet, Atça İstasyon Kavşağında Oğuzhan Nar'ın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonetin sürücüsü Adıgüzel, Ayşen Saltek (46) ve Sabahattin Saltek (52) yaralandı.

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Sabahattin Saltek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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