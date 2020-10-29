Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı

29.10.2020 06:38 | Son Güncelleme: 29.10.2020 06:42
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, yaralı olarak bulunan caretta caretta tedavisinin ardından Altınkum plajında denize bırakılarak doğal yaşam alanına gönderildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, yaralı olarak bulunan caretta caretta tedavisinin ardından Altınkum plajında denize bırakılarak doğal yaşam alanına gönderildi.

Didim'de, denizde misinalara dolanarak sağ yüzgeci kopan ve önemli derecede hasar oluşan 40-45 yaşlarında erkek caretta caretta türü iribaşlı bir deniz kaplumbağası, tedavi için Muğla Dalyan'da bulunan DEKAMER'e (Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) gönderildi. Merkezde devam eden tedavi süreci sonucunda iyileştiği ve beslenmesini yapabildiği görülünce, kazaya uğradığı yer olan Altınkum plajına getirildi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Didim Kültür Mirası Koruma ve Turizm derneği başkanı Mustafa Şentürk, vatandaşlar ve Didim'de yaşayan yabancı misafirlerin katılımıyla, iyileşen kaplumbağa denize bırakıldı.

EKODOSD tarafından verilen bilgiden sonra Prof. Dr. Yakup Kaska, kaplumbağanın gelişen sürecini ve DEKAMER'in yapmış olduğu çalışmalar konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, caretta carettaların hassas canlılar olduğunu, Didim kıyılarında beslenmelerinin deniz ekosisteminin ne kadar sağlıklı olduğunu gösterdiğini ifade etti. Atabey, deniz kaplumbağalarının korunması için her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ve vatandaşların da bu konuda duyarlı olduklarını söyledi.

YARALI BİR KAPLUMBAĞA DAHA KURTARILDI

İzmir'de geçirdiği bir tekne kazası sonrası karapası birkaç yerden kırılarak yaralanan caretta caretta türü iribaşlı bir deniz kaplumbağası, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge İzmir Şube Müdürlüğü ekiplerince, Selçuk'ta, EKODOSD derneğine teslim edildi. Teslim alınan kaplumbağa Didim'de, DEKAMER'in aracına aktarılarak, tedavi edilmek üzere Muğla Dalyan'da bulunan rehabilitasyon merkezine gönderildi. İyileşmesi sağlandıktan sonra bu kaplumbağa da doğal yaşam alanı olan denize bırakılacağı belirtildi. 


Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ersin Tatar Osman Durmuş Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Cansu Dere Türkan Şoray Demet Özdemir
Spor Falcao Ali Koç Yücel İldiz Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Kaza Fransa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 06:43:26. #1.14#
title