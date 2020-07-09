Aydın'da sosyal medyada paylaşılan düğün videosuna "Kovid-19" cezası
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Aydın'da sosyal medyada paylaşılan düğün videosuna "Kovid-19" cezası

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 7 kişiye para cezası uygulandı.

Aydın'da sosyal medyada paylaşılan düğün videosuna
09.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:47

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 7 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Ataeymir Mahallesi'nde yaşayan S.Ü, 4 Temmuz'da mahallede yapılan düğünle oğlunu evlendirdi.

Düğün videoları bir müddet sonra sosyal medyada paylaşıldı. Kaymakamlık, görüntülerden düğünde sosyal mesafeye uyulmadığını tespit ederek çalışma başlattı.

Videoyu inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında tutanak tutulan S.Ü. ve 6 davetliye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası yazdı.

Kaynak: AA

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