Aydın'da pazara gelen vatandaşların vücut ısısı dronla takip edildi
Aydın jandarması, Karacasu ilçesindeki pazar yerinde, vatandaşların vücut ısısını dronla gözlemledi.
Aydın jandarması, Karacasu ilçesindeki pazar yerinde, vatandaşların vücut ısısını dronla gözlemledi.
Karacasu ilçesindeki pazar yerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında jandarma tarafından termal kamera monte edilen dronla uygulama yapıldı.
Gün boyu havada kalan dronla pazara gelen vatandaşların vücut ısısı kontrol edildi.
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal da havadan vücut ısısını ölçtürdü. İnal'ın ateşi 35,5 derece ölçüldü.
Termal dron kamera, 20 metre mesafeden vücut ısısını ölçebiliyor.
Uygulamayı, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley de takip etti.
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Kaynak: AA