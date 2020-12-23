Aydın'da lokomotifin sürüklediği otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
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Aydın'da lokomotifin sürüklediği otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

23.12.2020 00:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 00:10
Aydın'da lokomotifin sürüklediği otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Ortaklar'dan Germencik istikametine seyreden Y.Ö. yönetimindeki vagonları bulunmayan lokomotif, Ortaklar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan E.A. idaresindeki 09 AAD 185 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle lokomotifin sürüklediği otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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