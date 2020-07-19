Aydın'da kamyonetten iki akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Çine ilçesinde bir kamyonetten akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
19.07.2020 20:11 | Son Güncelleme: 19.07.2020 21:05
Aydın'ın Çine ilçesinde bir kamyonetten akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Sarıoğlu Mahallesi'nde plakasız kamyonetinden iki akü çalınan Orhan Kaplan, polise ihbarda bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Gözaltına alınan zanlı Serkan Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA