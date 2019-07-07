Aydın'da iş kazası: 1 ölü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde mermer ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde mermer ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Başalan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında işçi olarak çalışan Erol Özdemir (50), mermer kademesinde çalıştığı sırada 8 metre yüksekten mermer zemine düştü.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Kavaklıdere Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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