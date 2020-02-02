Aydın'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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Aydın'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde evde çıkan yangında 92 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

02.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:14
Aydın'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

'ın ilçesinde evde çıkan yangında 92 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde Hasan Ali Çetin'e (92) ait evde yangın çıktı.

Komşularının vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Sağlık ekipleri yangında, evde yalnız yaşayan Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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