Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sarıyer Belediyespor: 3-1

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yenmeyi başardı.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yenmeyi başardı. Ege ekibi başa baş geçen ilk seti 25-23 kazanıp durumu 1-0'a getirdi. İkinci seti de aynı skorla kazanan Aydın BŞB maçta 2-0'lık üstünlüğü sağlayan taraf oldu. Konuk Sarıyer üçüncü sette toparlandı ve 25-20'lik galibiyetle seti tamamladı: 2-1. Ancak dördüncü sette rakibine geçit vermeyen Aydın Büyükşehir Belediyespor 25-18'lik sonuçla salondan 3-1 galip ayrılmasını bildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı