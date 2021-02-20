Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sarıyer Belediyespor: 3-1
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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sarıyer Belediyespor: 3-1

20.02.2021 16:10 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:14
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sarıyer Belediyespor: 3-1

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yenmeyi başardı.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yenmeyi başardı. Ege ekibi başa baş geçen ilk seti 25-23 kazanıp durumu 1-0'a getirdi. İkinci seti de aynı skorla kazanan Aydın BŞB maçta 2-0'lık üstünlüğü sağlayan taraf oldu. Konuk Sarıyer üçüncü sette toparlandı ve 25-20'lik galibiyetle seti tamamladı: 2-1. Ancak dördüncü sette rakibine geçit vermeyen Aydın Büyükşehir Belediyespor 25-18'lik sonuçla salondan 3-1 galip ayrılmasını bildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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